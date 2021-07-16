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Новые обыски у журналистов независимых медиа

Утром в пятницу стало известно об обысках у журналистов телеканала "Белсат". Силовики пришли к ведущему программы "Каждый из нас" Глебу Лободенко.

Новые обыски у журналистов независимых медиа
Силовики пришли с обысками к журналистам "Белсат" / TUT.BY
Утром в пятницу стало известно об обысках у журналистов телеканала "Белсат". Силовики пришли к ведущему программы "Каждый из нас" Глебу Лободенко.

"Обыск", — написал Лободенко на своей странице в Facebook.

Он известен также своими культурными проектами, был основателем курсом по изучению белорусского языка "МоваНанова". Одна из последних инициатив Лободенко — установка памятников Василю Быкову и Рыгору Бородулину в Ушачах. 

С обыском пришли также к журналистке "Белсат" Галине Абакунчик. Она также успела сообщить об этом в Facebook. "За мной пришли", — написала она.

Обыски также проходят у журналиста Игоря Ильяша, мужа Катерины Андреевой, и гомельского корреспондента телеканала Евгения Меркиса.

Канал сообщает, что обыски идут также у Кристины Чернявской, а также Павла Можейко и Алексея Кайриса из Гродно.  

Радио Свобода в своем телеграм-канале сообщает, что по неподтвержденной информации пришли к Валентину Жданко. 

Масштабные обыски в редакциях независимых медиа и дома у журналистов начались на минувшей неделе. Были задержаны несколько сотрудников "Нашей Нивы". Редакция была вынуждена заявить о приостановке работы в Беларуси. Кроме того, на этой неделе прошли обыски в офисах многих неправительственных организаций, ряд правозащитников и активистов также были задержаны.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей анонсировал разгром гражданского общества еще в апреле. Он говорил, что это будет ответом на санкции.

"Не надо стремиться организовывать здесь какие-то революции. Ни к чему хорошему это не приведет. Более того, это приведет однозначно, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры", — заявлял еще весной глава внешнеполитического ведомства Беларуси в интервью белорусскому телевидению.  
Его цитирует Еврорадио.
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