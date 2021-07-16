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Совбез: В Беларуси нет оснований для для введения чрезвычайного положения

В Беларуси нет оснований для для введения чрезвычайного положения, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков в эфире телеканала "Беларусь 1" в четверг.


"Конечно, речь об этом сейчас не идёт. Сейчас нет оснований для введения чрезвычайного, а тем более военного положения", - подчеркнул Арчаков.

Вместе с тем, отметил заместитель госсекретаря Совбеза, есть три важных нюанса.

"Первый - не надо представлять чрезвычайное положение, как некую злобную, втайне придуманную, репрессивную машину, которая должна всех угнетать и так далее. Как раз-таки наоборот - государство берет на себя обязательства путем дополнительных усилий обеспечить максимальную безопасность общества от тех неблагоприятных фактов, которые вдруг почему-то возникнут", - пояснил он. 

По словам Арчакова, второй нюанс - это то, что существуют люди, которые "в этой чрезвычайщине очень заинтересованы". 

"Посмотрите - каждый вред, который наносится государству, они рассматривают как личную победу. Санкции ввели - победа, авиасообщение ограничили - это победа, экспорт положили - это победа, предприятие какое-то остановилось, людей уволили - это победа, авария на предприятии - победа, испортили железнодорожное сообщение - это победа. Куда мы с такими победителями зайдём?", - задался он вопросом. 

Арчаков также напомнил и о ситуации за границами Беларуси. В частности, обратил внимание на решение Польши купить новые американские танки, которые являются наступательным вооружением. 

"Возникает вопрос: вы куда на этой армаде ехать собрались? Или капиталисты  просто взяли и положили на полку 5 миллиардов долларов на технику, на подготовку специалистов, создание инфраструктуры?" - сказал он. 

"Государство должно обеспечивать готовность и к чрезвычайному положению, и к военному положению. Потому что люди у нас потом спросят: вы как безопасность обеспечиваете, если самое основное не смогли предвидеть заранее? Вот из этого нужно исходить", - резюмировал Арчаков.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя". 

В соответствии с документом вносятся поправки в закон "О чрезвычайном положении". Согласно Конституции и данному закону основанием для введения чрезвычайного положения (помимо стихийных бедствий и катастроф) является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. Однако ранее не было определено, что им о считается беспорядками. Это порождало неоднозначное понимание оснований для введения чрезвычайного положения, особенно если беспорядки не являются очевидно массовыми. 

Поэтому в законе, подписанном президентом, конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Новым законом также уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения. Данная норма разработана с учетом опыта реагирования на беспорядки в 2020 году. Так, перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений дополняется приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранные), установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. Соответственно уточняются и дополняются полномочия коменданта территории, на которой введено чрезвычайное положение, пишет Интерфакс-Запад.

Расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в их число военизированных организаций. Это позволит максимально эффективно и на полных законных основаниях задействовать силы и средства МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований. 

Кроме того, привлечение Вооруженных Сил для решения задач в составе государственной системы реагирования закрепляется в законе "О Вооруженных Силах Республики Беларусь". С учетом полученного практического опыта указываются задачи Вооруженных Сил в рамках этой системы: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Наряду с этим в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении" имплементируются нормы декрета президента №2 от 9 мая 2021 года "О защите суверенитета и конституционного строя".

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