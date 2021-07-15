+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Задержан правозащитник из Молодечно Алесь Капуцкий

Задержан правозащитник "Весны" (лишенного в Беларуси регистрации правозащитного центра) из Молодечно Алесь Капуцкий. Милиционеры приехали за ним на работу. Причины задержания пока неизвестны.

Алесь Капуцкий / Из архива "Региональной газеты"

Капуцкого милиционеры задерживали в декабре прошлого года, когда он раздавал в Молодечно прохожим белорусскоязычную Всеобщую декларацию прав человека. Милиция посчитала ее... иностранным печатным СМИ и составила протокол. Но судить правозащитника не решились, административное дело прекратили.

Нынешнее задержание Алеся Капуцкого, пишет Еврорадио, произошло на следующий день после волны задержаний сотрудников "Весны". Группа весновцев проходит по уголовному делу, их признали политзаключенными.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]