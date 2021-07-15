Задержан правозащитник из Молодечно Алесь Капуцкий

Алесь Капуцкий / Из архива "Региональной газеты"





Капуцкого милиционеры задерживали в декабре прошлого года, когда он раздавал в Молодечно прохожим белорусскоязычную Всеобщую декларацию прав человека. Милиция посчитала ее... иностранным печатным СМИ и составила протокол. Но судить правозащитника не решились, административное дело прекратили.



