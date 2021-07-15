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Активисты на Кубе сообщают о тысячах задержанных протестующих

На Кубе продолжаются задержания участников массовых протестов против правительства страны - первых за несколько десятилетий.



Всего задержано уже более 5000 человек, сообщает в среду, 14 июля, местный интернет-портал 14ymedio.com, собравший данные из различных источников.

Среди задержанных - более 120 активистов и журналистов, пишет АФН. В соцсетях появляются видеокадры вторжения полицейских в дома людей и жестких задержаний с применением оружия. Кубинские власти подтвердили смерть одного демонстранта, заявив, что он пытался напасть на полицейский участок. При этом журналисты и обычные люди в соцсетях пишут о гораздо большем числе погибших и пострадавших в ходе столкновений с силами правопорядка, передает DW.

Вскоре после начала протестов 11 июля в стране начали блокировать интернет. С тех пор в соцсетях появлялись сообщения об отдельных более мелких акциях. По данным агентства AFP, 14 июля у жителей Кубы снова появился доступ в интернет.

11 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи людей, протестуя против экономических проблем и отсутствия свобод. Одной из причин протестов стала нехватка лекарственных средств и продовольствия. Экономические трудности Кубы связаны как с санкциями США против Гаваны, так и с пандемией коронавирусной инфекции, ударившей по туризму - одной из главных статей дохода экономики страны. Власти Кубы обвиняют Соединенные Штаты в попытке спровоцировать волнения.
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