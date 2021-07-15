Сабина Брило: «Как будто вместо сердца – большая открытая рана»
Известная журналиста – о цунами обысков, допросов и задержаний представителей гражданского общества этих дней.
Фото из Facebook Сабины Брило
– Как будто вместо сердца – большая открытая рана, – пишет Сабина Брило. – На что ни посмотрю, что ни услышу – все отзывается болью. Даже самые простые вещи.
Жена задержанного вчера правозащитника написала, что во время обыска спросили, как их дети учатся в школе с ТАКИМИ взглядами.
«Такие взгляды» – это уважение к правам человека. Знание и уважение законов и конституции. Уважение человеческого достоинства.
Мы учили этому своих детей.
Дети, простите нас.
Источник: Салідарнасць
21:10 15/07/2021
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