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Сабина Брило: «Как будто вместо сердца – большая открытая рана»

Известная журналиста – о цунами обысков, допросов и задержаний представителей гражданского общества этих дней.

Сабина Брило: «Как будто вместо сердца – большая открытая рана»
Фото из Facebook Сабины Брило
– Как будто вместо сердца – большая открытая рана, – пишет Сабина Брило. – На что ни посмотрю, что ни услышу – все отзывается болью. Даже самые простые вещи.

Жена задержанного вчера правозащитника написала, что во время обыска спросили, как их дети учатся в школе с ТАКИМИ взглядами.

«Такие взгляды» – это уважение к правам человека. Знание и уважение законов и конституции. Уважение человеческого достоинства.

Мы учили этому своих детей.

Дети, простите нас.
Источник: Салідарнасць
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