Сабина Брило: «Как будто вместо сердца – большая открытая рана»

– Как будто вместо сердца – большая открытая рана, – пишет Сабина Брило. – На что ни посмотрю, что ни услышу – все отзывается болью. Даже самые простые вещи.





Жена задержанного вчера правозащитника написала, что во время обыска спросили, как их дети учатся в школе с ТАКИМИ взглядами.





«Такие взгляды» – это уважение к правам человека. Знание и уважение законов и конституции. Уважение человеческого достоинства.





Мы учили этому своих детей.





Дети, простите нас.