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Заседание совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания состоялось сегодня с участием председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой, сообщает БЕЛТА.





На обсуждение был вынесен вопрос важный и актуальный: внесение изменений и дополнений в Конституцию. Наталья Кочанова напомнила, пишет intex-press.by, что указом Лукашенко создана Конституционная комиссия, в задачи которой входит внесение изменений в Основной закон.





— Глава государства дал нам наставления, что мы должны разработать Конституцию будущего нашей страны. И уже прошло восемь заседаний Конституционной комиссии. 1 августа мы должны проект Конституции с предложениями, которые поступали от граждан, коллективов, должностных лиц, внести на рассмотрение главе государства. Конечно, это не окончательный вариант. Будет всенародное обсуждение. Планируется, что в начале следующего года обновленная Конституция будет вынесена на референдум, — отметила спикер.





По ее словам, совет старейшин объединяет людей мудрых, с большим опытом государственной службы.





— Поэтому мы посчитали сегодня необходимым встретиться с вами, рассказать о некоторых новых концептуальных предложениях, которые Конституционная комиссия предлагает внести в Основной закон страны. И ваше мнение будет нам очень важно, потому что вы люди государственные, много лет отработавшие на благо страны, умудренные опытом, — подчеркнула Кочанова. — Мы должны сегодня жестко ставить заслон всем попыткам внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси, не допустить уничтожения нашей страны. Главная цель нашей работы — сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости. Мы понимаем свою ответственность за будущее Беларуси, потому что по этому закону будут жить будущие поколения, те, кто идет за нами. И для нас это очень важно.





Наталья Кочанова добавила, что сегодня Совет Республики много работает с населением на местах, организовывая выездные президиумы.





— Достаточно много встречаемся с людьми для того, чтобы понимать, что волнует жителей того или иного региона. В этой работе мы задействуем весь депутатский корпус. На заседания сессии Совета Республики мы приглашаем председателей районных, городских, поселковых Советов депутатов. Местные советы — это очень нужная форма. Чем больше будет тех людей, которые работают с народом на местах, тем больше будет успех в реализации всех задач, которые поставлены перед нами, — считает Кочанова.





Как отметил председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Борис Батура, Конституция — Основной закон страны, поэтому без всенародного обсуждения просто невозможно.





— По-другому и быть не должно, — сказал он. — Советы старейшин созданы у нас практически при всех облисполкомах. И опыт людей, которые проработали на высоких должностях долгое время в нашей стране, я считаю, должен быть востребован.





— Совет — это совещательный и рекомендательный орган, который вырабатывает свое мнение, высказывает позицию людей, прошедших определенный жизненный путь. Это важно учитывать при решении любых вопросов, — добавил заместитель председателя Совета Республики пятого созыва, член совета старейшин при Президиуме Совета Республики Анатолий Русецкий. — Мы считаем, что должны внимательно относиться к молодежи, тем, кто сегодня работает и создает нашу страну. Но очень важно также прислушиваться и к поколению, которое создавало страну, приобретая при этом огромный опыт.





Что касается, внесения изменений в Основной закон, то Анатолий Русецкий уверен: «Белорусы примут правильное решение, как делали это всегда».