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Првозащитник Сергей Сыс освобожден под подписку о невыезде

Об этом сообщает "Вясна".


После вчерашнего обыска и допроса ночь он провел в изоляторе на Окрестина. Сегодня его выпустили под подписку о невыезде. 

Сергей Сыс -- правозащитник и журналист.

Также стало известно, что после допроса отпущена бывшая правозащитница "Весны" Марина Статкевич. Она провела в Следственном комитете сегодня почти целый день. 

И Сыса, и Статкевич коллеги уже признали политзаключенными, как и других задержанных во время вчерашней "зачистки".
"Белорусский партизан"
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