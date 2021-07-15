Првозащитник Сергей Сыс освобожден под подписку о невыезде
Об этом сообщает "Вясна".
После вчерашнего обыска и допроса ночь он провел в изоляторе на Окрестина. Сегодня его выпустили под подписку о невыезде.
Сергей Сыс -- правозащитник и журналист.
Также стало известно, что после допроса отпущена бывшая правозащитница "Весны" Марина Статкевич. Она провела в Следственном комитете сегодня почти целый день.
И Сыса, и Статкевич коллеги уже признали политзаключенными, как и других задержанных во время вчерашней "зачистки".
"Белорусский партизан"
19:58 15/07/2021
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