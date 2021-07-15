Првозащитник Сергей Сыс освобожден под подписку о невыезде





После вчерашнего обыска и допроса ночь он провел в изоляторе на Окрестина. Сегодня его выпустили под подписку о невыезде.





Сергей Сыс -- правозащитник и журналист.





Также стало известно, что после допроса отпущена бывшая правозащитница "Весны" Марина Статкевич. Она провела в Следственном комитете сегодня почти целый день.





И Сыса, и Статкевич коллеги уже признали политзаключенными, как и других задержанных во время вчерашней "зачистки".