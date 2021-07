Кен Маккаллум. Фото:PA MEDIA. Подпись к фото: Кибератаки и информационные войны опасны не только для властей и компаний, но и для рядовых граждан, предупредил глава MI5 Кен Маккаллум





"Менее видимые угрозы потенциально могут задеть каждого из нас", - заявил он. По его словам, подрывная деятельность извне затрагивает британские рабочие места и инфраструктуру, и даже может привести к гибели людей.





Маккаллум рассказал, пишет ВВС, что после попытки отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери MI5 сумела помешать подготовке других операций, которые, возможно, были направлены на убийство или нападения на находящихся в Великобритании людей. При этом глава спецслужбы не уточнил, кто мог стоять за организацией подобных покушений и на каком этапе они были предотвращены.





Главный контрразведчик выступил против тезиса, будто интриги недружественных стран затрагивают только правительство и его институты. Гражданское общество не менее уязвимо для этих "щупалец", утверждает он. Выступая в штаб-квартире MI5 на берегу Темзы, Маккаллум сказал, что индивидуальные последствия "простираются от морального дискомфорта и неудобства до потери источников средств к существованию и, потенциально, самой жизни".





Терроризм был главной заботой MI5 на протяжении двух десятилетий. Эта проблема не ушла с повестки дня, но теперь контрразведке приходится иметь дело с более обширным набором угроз. В результате спецслужба намерена удвоить ресурсы, которые направляются на борьбу с действиями враждебных государств.





Кибератаки





Китай часто обвиняют в воровстве информации ради коммерческой выгоды. В прошлом году против Пекина и Москвы выдвигались подозрения в попытках похитить западные разработки вакцин от коронавируса, которые они опровергали.





Кроме того, растут опасения, что кибератаки иностранных государств или преступных групп, покрываемых государствами, например, Россией, могут обрушить жизненно важную инфраструктуру, такую как водо- и энергоснабжение или медицину. Именно это имел в виду Кен Маккаллум, говоря об угрозе для жизни людей.





В 2017 кибератака, приписываемая Северной Корее, частично обрушила сайты британской Национальной службы здравоохранения, включая запись на прием к врачам. Недавние аналогичные действия, связываемые с преступниками из России, нарушили работу нефтепровод обеспечивающего топливом половину Восточного побережья США.





Информационные войны





Вашингтон и Лондон обвиняли Москву во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году и британского парламента в 2019-м путем распространения в интернете недостоверной информации от имени лиц, якобы не связанных в Россией, а также в попытках посеять недоверие к оксфордской вакцине от Covid-19.





Во время выступления в среду глава MI5 подтвердил, что прошлой осенью связанные с Россией пользователи вели кампанию по дезинформации в отношении вакцины производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета.





Британское правительство критиковали за промедление с публикацией так называемого "русского доклада" Комитета по разведке и безопасности, где речь шла о попытках повлиять на выборы в Великобритании. Когда его наконец обнародовали прошлым летом, в документе был сделан вывод, что власти не смогли расследовать возможное вмешательство Москвы в референдум о брексите. Россия отвергала, что такие попытки имели место.



"Украденные открытия"





По словам главы MI5, одной из главных угроз Великобритании является промышленный шпионаж - попытки украсть важные открытия ученых и разработчиков. Для этого по-прежнему используются традиционные способы, такие как вербовка агентов, но многие методы стали более современными.





В частности, разведчики ищут нужных им людей в профессиональных интернет-сообществах, таких как LinkedIn, и пытаются обманом выманить у них секретные сведения. Особенно часто в этом подозревают Китай.





MI5 недавно запустила кампанию под лозунгом "Think before you Link" ("Подумай, прежде чем вступать в контакт"). "За пять лет мы зафиксировали свыше 10 тысяч обращений от имени несуществующих людей к гражданам Соединенного Королевства с целью потом манипулировать ими", - заявил Кен Маккаллум.





"Жертвой шпионов в Британии становится не только правительство. Самые блестящие университеты и научные организации вдруг обнаруживают, что их открытия украли или скопировали; бизнесмены теряют коммерческие преимущества, которые создавали упорным трудом, - сказал он. - Недружественные силы в мгновение ока завладевают результатами многолетних британских исследований и инвестиций. Это происходит массово. И это касается всех нас: британских рабочих мест, британских общественных служб, будущего Британии".





"Если вы трудитесь в сфере высоких технологий, или занимаетесь передовыми исследованиями, или экспортируете товары на определенные рынки - вы представляете для них интерес, возможно, больший, чем вы думаете", - отметил глава MI5, добавив, что жить в страхе не нужно, но следует постоянно быть начеку. "Мы должны со временем выработать в себе такую же бдительность и готовность сопротивляться, как в отношении терроризма", - сказал он.





В правительстве обсуждаются дополнения в законодательство, касающееся шпионажа и государственных секретов, включая требование к тем, кто работает в интересах иностранных государств, официально регистрироваться.





Угроза расизма и Афганистан





В ежегодном докладе, который Маккаллум во второй раз представил в качестве генерального директора MI5 со времени вступления на пост весной 2020 года, он говорил также об исламском и североирландском экстремизме и об ультраправых радикалах, которых MI5 взяло под постоянное наблюдение.





"Расизм - это очень опасная проблема, с которой MI5 имеет дело каждый день, она больше всего проявляется в нашей борьбе с ультра-правым терроризмом. Расизм - это не единственное, что подпитывает эту угрозу, но он играет крайне существенную роль", - сказал глава спецслужбы.





Он уточнил, что иностранные государства иногда пытаются разжигать межнациональную рознь в Великобритании, однако это нельзя считать важным фактором. "Если мы будем перекладывать вину за появление расизма только на внешние силы, то рискуем не заметить, что это наша собственная проблема", - заключил Маккаллум.





Он упомянул вывод британских и натовских сил из Афганистана, который, как полагают некоторые аналитики, может привести к возрождению "Аль-Каиды". По мнению главы MI5, "террористы попытаются воспользоваться возможностями, в том числе пропагандистскими, для восстановления своих позиций". "Если в частях страны воцарится безвластие, некоторые террористические группы могут попытаться, например, снова создать тренировочные лагеря, как было в прошлом", - предупредил Маккаллум.





Он также выразил опасения в связи с тем, что технологические компании, в частности социальная сеть Facebook, начинают кодировать сообщения между своими пользователями так, что они становятся недоступными для спецслужб. Facebook и другие крупные компании говорят, что это делается ради защиты права пользователей на приватность, чтобы сообщение технически не мог прочесть никто, кроме автора и получателя.





Власти видят в такой тайной переписке угрозу общественной безопасности. Ранее ее можно было истребовать у провайдеров при наличии достаточных оснований и по решению суда.