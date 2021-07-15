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"Я на свободе. Сам не могу поверить"

Экс-председатель ОГП, гомельский политик и правозащитник Василий Поляков сообщил о своем освобождении.


"Я на свободе. Сам еще не могу поверить" - такая запись появилась на странице Поляова в Фейсбук сегодня в районе 19.00.

Будем надеяться, это не розыгрыш тех, кто при арестах и обысках изымает технику.

В комментариях к поздравлениям с освобождением известный гомельский активист сообщил, что обвинений ему не предъявили. 

Поляков был задержан 8 июля. Он успел сообщить жене, что его подозревают в "Акте терроризма". 
"Белорусский партизан"
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