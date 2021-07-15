



Сергея Гордиевича обвиняют в оскорблении президента и клевете и оскорблении двух милиционеров в чате – всего три статьи Уголовного кодекса РБ: 188 (клевета), ч.1 ст.368 (оскорбление Президента) и ст.369 (оскорбление представителя власти) УК РБ. Свою вину журналист не признал. Потерпевшие милиционеры заявляли о материальной компенсации по 2 тысячи рублей. Задерживали его 22 декабря 2020 года (поэтому правозащитники признавали его политзаключенным) , несколько месяцев он провёл под домашним арестом, сейчас – под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание над ним провели 24 июня, а второе – 5 июля.





15 июля, как пишет "Першы рэгіён", в суде закончили изучение материалов дела. Затем был перерыв на 5 минут из-за жары. Сергей Гордиевич ходатайствовал о привлечении эксперта – представителя мобильного оператора, так как пока не поступила запрашиваемая информация о том, с каких устройств по его номеру входили в дни совершения вменяемых преступлений. Кроме того, Гордиевич пояснял, что согласно распечатки МТС он не был в интернете во время вменяемых ему комментариев.





Защитница поддержала ходатайство. Она объяснила, что в компетенции сотрудника МТС разъяснить некоторые важные моменты дела. Вменяемый период у Гордиевича имеется только телефония. О том, что он использовал интернет – сведения отсутствуют, сказала адвокат.





Но гособвинитель Сергей Жукович по поводу этого ходатайства заявил, что обвиняемый ни разу не заявил ни устного ни письменного ходатайства. Сторона обвинения также делала запрос в МТС. Согласно информации – все станции работали в штатном режиме. Было ухудшение работы. При использовании основной и твин карты будут указаны отличный друг от друга номера, которые также отображаются в детализации.





“Также, информация о посещаемых сайтах и размер файлов, записанных на диске. Согласно им, все сведения совпадают с материалами дела. Прошу приобщить. Вес одного сообщения зависит от его длины в вайбере”, – сказал гособвинитель.





Гособвинитель предложил отклонить ходатайство:





“На сегодняшний день вайбер-чата не существует, поэтому задавать вопросы специалисту об объёме и весе будет некорректно. Так что я считаю это нецелесообразно”, – сказал он.





Потерпевшие Юрий Чернышков и Виталий Кивель с этим согласились.





В итоге ходатайство Горди ича было отклонено. Причина – часть вопросов содержатся в материалах дела. К тому же, они не заявили, кого конкретно хотят пригласить из сотрудников МТС.





Далее Сергей Гордиевич и его защита ходатайствовали приобщить к делу копию постановления об отказе возбуждения уголовного дела Ивацевичского РОСК по заявлению редактора сайта Павла Дайлида. В начале года он просил возбудить уголовное дело за незаконный доступ к его телефону во время нахождения в Ивацевичском РОВД. В то время неизвестными была уничтожена группа в вайбере, сообщения в которой вменяют теперь в вину Гордиевичу.





“У меня сложилось впечатление, что на меня возбудили дело, уничтожили чат, а вместе с ним и все доказательства моей невиновности”, – заявил в суде Сергей Гордиевич.





У судьи Геннадия Кудласевича возникли вопросы к тому, что в суд представляется фотокопия отказа в возбуждении уголовного дела, а не его оригинал.





В прениях сторон гособвинитель Сергей Жукович просил суд признать виновным Сергея Гордиевича.





“Фактически преступления были совершены в постэлекторальный период – выборов президента Республики Беларусь. Мы все с вами знаем, какова ситуация была в стране, и размещение обвиняемым таких сообщений в отношении действующих сотрудников милиции Дрогичинского РОВД просто напросто могли вызвать совершение в отношении их, либо других сотрудников милиции и близких более тяжких преступлений. Поскольку, исходя из текста этих оскорбительных и клеветнических текстовок, мы видели, в каком посыле негативном они были изложены. Поэтому я просил бы суд оценивать преступление с позиции общественной опасности, это могло быть призывом к совершению более тяжких преступлений”, – заявил гособвинитель.





Гособвинитель считает, что вина Сергея Гродиевича полностью доказана.





“После просмотра сведений об интернет-соединениях обвиняемого за инкриминируемые дни, все сомнения рассеиваются”, – сказал гособвинитель и разъяснил об имеющихся в деле данных от мобильного оператора и других.





В итоге, гособвинитель запросил для Сергея Гордиевича наказание в виде:





- по статье 188 УК РБ – ограничение свободы на срок два года

- по ч.1 ст. 368 УК РБ – лишение свободы на срок 1 год 1 месяц

- по ст. 369 УК РБ – ограничение свободы на срок два года





Путём частичного сложения назначенных наказаний – лишение свободы на срок 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии в условиях общего режима.





В срок наказания зачесть срок задержания и под домашним арестом.





Также, гособвинитель просил удовлетворить иски двоих потерпевших – по 2 тысячи рублей каждому.





Позиция защиты:





“Все инкриминируемые составы преступлений, как мы видим, были совершены посредством выхода в глобальную сеть интернет, посредством мобильного приложения для обмена сообщениями мессенджера Вайбер в чате «Реальный Дрогичин», – сказала защита Гордиевича.





В данном случае, высокий суд, одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном процессе, безусловно будет являться исследование самой технической возможности использования глобальной сети интернет Гордиевичем посредством своего мобильного телефона, который признан средством совершения преступления.





Согласно сведениям, предоставленным подзащитным в суд, которые были приобщены к его ходатайству, данные сведения были предоставлены компанией МТС за период 12 августа и 5 сентября, непосредственно те даты, которые входят в предмет доказывания, являются фактически предметом доказывания.





Мы обращали ваше внимание на имеющиеся противоречия в фактических сведениях о состоявшихся разговорах в материалах предоставленных стороной, следствия, государственного обвинения и самим Гордиевичем.





Мы не можем объяснить разность представленных сведений, в связи с этим нами заявлялось ходатайство о вызове представителя СОО МТС и допросе его в качестве специалиста.





Поскольку мы не можем ответить на этот вопрос, но как сторона защиты можем проанализировать предоставленную информацию, и не можем не обратить внимание, что согласно сведениям за исследуемое нами 12 августа 2020 года, в интересующий нас период времени с 13.44 до 14.03 действительно были факты использования интернет. Однако, на наш взгляд, представляется нелогичным указание столь большого промежутка времени.





Если говорить о том, что он обвиняется в размещении информации, то отправление сообщения фактически происходит быстро и на наш взгляд необходимо в соответствие со ст. 89 УПК РБ указать точное время совершения преступления.





Согласно имеющимся сведениям, в этот период времени с абонентского номера, который использовал Сергей Андреевич, были осуществлены выходы в глобальную сеть интернет, однако интернет-ресурсы, которые были посещены с этого номера, нам не дают возможности категорично утверждать о пользовании мессенджером вайбер. Поскольку согласно тем сведениям, которые предоставил Гордиевич здесь указаны лишь общие наименования интернет-ресурсов, а именно интернет, мессенджер, ютюб, социальные сети. Данные сведения не позволяют сделать категоричный вывод об использовании Гордиевичем вайбер”.





Защита также обратила внимание на тот факт, что в декабре 2020 года группа в Вайбер «Реальный Дрогичин» была удалена, об обстоятельствах имеются свидетельские показания в деле. В этой связи подвергнуть исследованию сообщения, которые были размещены якобы Гордиевичем не представляется возможным.





“Кроме того, как указывал Сергей Гордиевич, в настоящее время группа «Реальный Дрогичин» возобновила работу и там имеется несколько пользователей, которые подписаны как «Сергей Гордиевич» и используют его фото”, – добавила защита.





Из последнего слова Сергея Гордиевича: “статья не тяжкая, а время тяжёлое”





“В жизни и работе я не давал оценки – приводил факты, давал людям возможность высказаться. При допросе потерпевших высокий суд увидел, что потерпевших не столько волновали вопросы, которые мне предъявлялись, как обвинение. Их интересовала моя профессиональная деятельность. Следствие не установило, использовалась ли вторая сим-карта.





Я не могу согласиться с тем утверждением, что именно с моего аккаунта, привязанному к этому номеру телефона, совершились данные преступления.





Следствие не установило, сколько людей было в той группе с названием аккаунта “Сергей Гордиевич” или “Гордиевич Сергей” и с моей фотографией. То, что этот аккаунт принадлежит мне, следствием не установлено.





К данным преступлениям я не имею никакого отношения, себя виновным не считаю.





Во время задержания я услышал одну фразу – “статья не тяжкая, а время тяжёлое”. Я понимаю, что вряд ли я дождусь оправдательного приговора. Прошу суд эту недоказанность считать смягчающим”.





Приговор в отношении Сергея Гордиевича огласят 19 июля в 10 часов.