Военный на позиции / @modmilby​





В законе "О чрезвычайном положении" определено, что именно считается "беспорядками", которые являются основанием для его введения: попытки насильственного изменения конституционного строя, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, захват или присвоение власти, межнациональные и межконфессиональные конфликты.





"С учетом опыта реагирования на беспорядки в 2020 году" уточняется перечень "возможных чрезвычайных мер и временных ограничений". Например, может приостанавливаться выпуск и распространение продукции СМИ (включая иностранную), ограничиваться доступ к интернет-ресурсам, будет особый характер аккредитации журналистов и т.д.





Расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения за счет включения в их число военизированных организаций (МЧС, СК, ДФР, Госкомитет судебных экспертиз). Они теперь будут иметь и задачи по "пресечению беспорядков".





Привлечение Вооруженных сил к борьбе с протестами теперь закреплено законодательно. Перед ними стоят задачи "с учетом полученного практического опыта" борьбы с терроризмом, охраны общественной безопасности, "прекращения массовых беспорядков", обеспечения безопасности определенных охраняемых лиц и объектов.