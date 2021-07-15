+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В "Говори правду", ТБМ и других проходят обыски

Как сообщает ТК Белсата, в офисе "Говори правду" сейчас находится экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич. Другие подробности обыска незивестны.

В "Говори правду", ТБМ и других проходят обыски
Хотя догадаться не сложно. "Говори правду" попала под зачистку так же, как и другие "вредные" НГО, проверку деятельности которых ведет Минюст.

Напомним, что "Говори правду" всегда выступала сторонником стратегии малых дел и за сотрудничество с властями.  

Как сообщает Телеграм-канал Весны, сегодня во второй половине дня силовики также пришли в общественное объединение "Акт". А также к руководителям организации "Гражданский форум" Мргарите Савицкой и Игорю Никитину. 

Обыск также проходит в Таварыстве беларускай мовы.

Напомним, что правоохранители еще никак не прокомментировали шквал обысков и арестов в НГО.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]