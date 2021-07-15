В "Говори правду", ТБМ и других проходят обыски

Хотя догадаться не сложно. "Говори правду" попала под зачистку так же, как и другие "вредные" НГО, проверку деятельности которых ведет Минюст.





Напомним, что "Говори правду" всегда выступала сторонником стратегии малых дел и за сотрудничество с властями.





Как сообщает Телеграм-канал Весны, сегодня во второй половине дня силовики также пришли в общественное объединение "Акт". А также к руководителям организации "Гражданский форум" Мргарите Савицкой и Игорю Никитину.





Обыск также проходит в Таварыстве беларускай мовы.





Напомним, что правоохранители еще никак не прокомментировали шквал обысков и арестов в НГО.