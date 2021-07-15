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Казакевич: «Мое мнение — зачистить «под ноль» не удастся»

Политолог – о попытке властей сравнять гражданское общество с землей.

Казакевич: «Мое мнение — зачистить «под ноль» не удастся»
Фото Радыё Свабода
Директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич считает, что процесс уничтожения гражданского общества в Беларуси продолжится.

— Конечно, это будет длительный  процесс. Потому как (если посмотреть, что госСМИ, Лукашенко и другие представители власти, начиная с октября прошлого года, говорили о планах по политическому переустройству) важным элементом всегда были зачистки, перерегистрации, переформатирование, уничтожение, которые в данном случае имеют одинаковый смысл, — отмечает политолог в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

Собеседник подчеркивает: «Имелось в виду, что необходимо устранить всех нелояльных действующей системе. Даже не тех, кто как-то участвовал в событиях 2020 года, а именно нелояльных. Которые, в их логике, в какой-то кризисной ситуации могут поддержать не те идеи, выступят каким-то субъектом дестабилизации. Поэтому все они должны быть устранены либо маргинализированы».

— Но получилось так, что вместо маргинализации в прошлом году все эти структуры гражданского общества, независимые медиа стали мейнстримом, а государственные — наоборот, — продолжает Андрей Казакевич.

При этом, политолог считает, что зачистить «под ноль» гражданские инициативы не удастся по ряду причин.

— Сегодня все-таки есть новые средства коммуникации, потом, все эти мероприятия тоже требуют ресурсов и напряжения. Кроме того, постоянно можно ожидать каких-то ограничителей, связанных и с санкциями, и с давлением самого общества.

Например, появлением  озлобленности, если, например, начнут закрывать социальные или образовательные проекты, которые большинство людей не воспринимает как политизированные. От этого может начаться раздражение в отдельных группах или регионах.

Мне не кажется, что это будет такая простая операция по зачистке, когда взяли — и за два дня все уничтожили. Все ведь идет от потребностей белорусского общества. А запрос на такого рода деятельность достаточно высокий, особенно, учитывая то, что государство работает не во всех сферах, и даже там, где работает, не везде хорошо.

Поэтому, в любом случае, в этом секторе (гражданских структур) будут оставаться люди и возникать новые инициативы, несмотря на увеличившееся давление.

Мое мнение — зачистить «под ноль» не удастся. Это действительно сложно. Прежде всего, есть люди, которым это важно и нужно. К их услугам сегодня различные формы деятельности.

Допустим, многие уйдут в онлайн, и вместо семинаров в центре города, будут проводить их онлайн. Как их зачистить, врываться в квартиры тех, кто слушает лекцию?  Как вычислить? Пока накроешь одну сеть, где-то возникнет другая.

К тому же теперь они реально приобретут гибридную форму, в связи с тем, что власти сами выдавили из страны много людей. Какая-то часть активностей будет проходить за пределами, какая-то в стране, и с этим будет сложно бороться.

Второй момент, что самим силовикам нужны враги, которых нужно постоянно находить, вскрывать и т.д. Поэтому они и сами не заинтересованы, чтобы накрыть всех и сразу. Им нужен какой-то «запас», чтобы отчитываться каждый квартал, — говорит собеседник «Салiдарнасцi».   

По его мнению, нынешними действиями власти пытаются повторить ситуацию начала 2000-х годов, когда независимые организации и СМИ существовали в строгих рамках. Политолог объяснил, почему эта цель сегодня неосуществима:

— Думаю, они хотели бы, чтобы ситуация эволюционировала к тому, что было в 2000 году. Когда есть какие-то оппозиционные организации, какие-то независимые медиа, но они имеют очень узкую нишу — гетто, в котором останется, допустим, до 20% населения, и жесткие границы, за пределы которых выходить не разрешается. Соответственно, на стороне властей, предполагается, будут остальные 80%.

Такое было бы возможно при определенных условиях. Для этого белорусским властям нужно, что называется в политологии, найти новое большинство. Начать более сложную игру в медийном пространстве, например, создавать какие-то квазилиберальные ресурсы, которые бы позволяли себе критику.

Полностью изменить повестку. Сейчас она очень узкая — враги, антидемократичные, антизападные, репрессивные настроения. Они сами загнали себя в эти узкие рамки, но, не расширяя повестку, их не расширишь, БТ не будут смотреть те, кто читал TUT.BY.

Есть такой ход — расширить свою базу, купив или перетянув кого-то из оппозиционной среды. Но пока что, как мы видели, Протасевича перетянули ценой того, что он фактически потерял свое влияние в альтернативной среде. Надо перетягивать так, чтобы человек сам себя не дискредитировал. Воскресенский — еще один  пример того, как делать не надо. Но пока у них только так и получается.

Есть еще один вариант: расширить круг своего влияния — бурный экономический рост, увеличение зарплат, появление каких-то масштабных проектов. То есть инструменты есть, но у них нет интеллектуальных и организационных ресурсов для того, чтобы воспользоваться этими инструментами.

Власти настолько загнали себя в военную логику, что все должны ходить строем, шаг в сторону — и ты уже преступник- террорист. С такими подходами возвращение к ситуации  2000-го года не очень вероятно. Плюс ситуацию для власти еще больше усложняет то, что происходит все на фоне экономических сложностей.
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