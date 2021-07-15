Он призвал власти страны уважать права человека и фундаментальные свободы и потребовал немедленного освобождения задержанных правозащитников и всех политзаключенных, которых в Беларуси сейчас более 550 человек, сообщает Zerkalo.io





Заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей ЕС.





«В среду белорусский режим предпринял новую широкомасштабную атаку на независимые голоса в стране. Обыски по месту жительства и в офисах были нацелены на длинный список правозащитных, образовательных и политических групп и организаций, благотворительных учреждений и аналитических центров. Были задержаны правозащитники и другие активисты», — говорится в заявлении.





В ЕС уверены, что в Беларуси ведется систематическая и хорошо спланированная кампания по подавлению гражданского общества. И таким образом усугубляется раскол между властью и народом.





ЕС призывает власти Беларуси придерживаться международных обязательств страны уважать права человека и фундаментальные свободы. Там отмечают, что эти вопиющие нарушения прав человека и фундаментальных свобод не останутся безнаказанными.





ЕС требует освобождения всех политзаключенных и недавно задержанных правозащитников.





«ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим постепенным подходом. ЕС будет продолжать принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Беларуси. Мы продолжим стоять на стороне всех правозащитников и независимых голосов и всех людей, притесняемых в Беларуси», — говорится в заявлении.





Напомним, 14 июля в Беларуси прошли массовые обыски у правозащитников, представителей гражданского общества, активистов.





Евросоюз уже предупредил власти Беларуси о последствиях после атаки на правозащитные и общественные организации. А международная правозащитная организация Amnesty International призвала международное сообщество отреагировать на волну обысков в НКО в Беларуси.



