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Минюст вынес предупреждение БАЖу и требует до завтра дать ответ. Офис после обыска опечатан

Министерство юстиции вынесло письменное предупреждение ОО "Белорусская ассоциация журналистов". Об этом сообщается в письме, полученном организацией сегодня, 15 июля.

Минюст вынес предупреждение БАЖу и требует до завтра дать ответ. Офис после обыска опечатан
Примечательно, что само предупреждение вынесено заместителем министра Сергеем Калиновским 8 июля. На конверте стоит штамп отправки 9 июля.

Однако трекинг заказных писем Белпочты указывает, что письмо было принято от отправителя 13 июля - за день до атаки на офис организации.


В предупреждении говорится, что ОО «Белорусская ассоциация журналистов» не предоставила все востребованные ранее документы, а также у министерства возникли вопросы к договорам для юридических адресов некоторых филиалов организации. Минюст предписывает принять меры по устранению нарушения, о чем проинформировать ведомство уже завтра, 16 июля.

Сегодня представители БАЖ попытались попасть в офис организации, но он опечатан печатью МВД. Вместе с тем представители администрации офисного здания рассказали, что обыск проводили следователи при поддержке СОБРа.

- ОО "Белорусская ассоциация журналистов" завтра же проинформирует Министерство юстиции о том, что мы не имеем доступа к нашим уставным документам, печати организации и договорам аренды, о которых говорится в предупреждении. Мы даже не знаем, какие вещи были изъяты из офиса БАЖ, - говорится в сообщении на сайте организации.

Напомним, что первый обыск в офисе ОО «Белорусская ассоциация журналистов» прошел 16 февраля этого года. После этого представителей организации несколько раз вызывали на допросы в Следственный комитет.

21 июня стало известно, что деятельность БАЖ и других НПО начал проверять Минюст.
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