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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 566 человек

Белорусские правозащитники признали политзаключенными арестованных вчера властями представителей гражданского общества Беларуси.


Как сообщает правозащитный центр «Весна», политзаключенными признаны Владимир и Нина Лабковичи, Валентин Стефанович, Алесь Беляцкий, Сергей Сыс, Алена Лаптенок, Андрей Полуда, Евгения Бабаева, Виктор Сазонов, Марина Статкевич, Николай Шарах и Сергей Мацкевич.

Все они были задержаны в результате обысков, прошедших 14 июля в более чем 16 общественных организациях Беларуси

Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 566 человек.
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