Политзаключенный за молитву вышел на свободу

7 апреля в Московском суде Бреста Андрея Левонюка приговорили к 1 месяцу ареста по уголовному делу об осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 Уголовного кодекса). Андрея обвинили в том, что он «на фасаде дома нанес красной краской из баллончика надпись "Но избавь нас от лукавого", чем нанес ущерб ЖЭС-6 на сумму 51 рубль 99 копеек". По обвинению эта надпись ухудшила ”эстетическое восприятие" здания. 14 июня Андрей Левонюк начал отбывать наказание в брестском СИЗО-7, а вчера – 14 июля – вышел на свободу.