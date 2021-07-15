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В ПЕН-центр все-таки приходили с обыском

Сразу девять статей Уголовного кодекса стали основанием для прихода силовиков в Белорусский ПЕН-центр, сообщила на своей странице в Facebook вице-председатель организации Татьяна Недбай. в Берлине не пустили в самолет: кто-то сообщил о бомбе в ее вещах

По ее словам, когда накануне силовики пришли с обысками в офисы многих белорусских НПО и домой к активистам, приходили они и по юридическому адресу ПЕН-центра. Но никого не застали.

"В связи с пандемией Белорусский ПЕН/PEN Belarus уже больше года работает в дистанционном режиме, а потому по юридическому адресу физически нас не было", — рассказал Недбай.

Поэтому сотрудники ГУБОП, а именно они пришли в ПЕН с постановлением генпрокуратуры, "провели обыск в другой организации, которая имеет тот же юридический адрес". Силовики изъяли всю технику, а сотрудники той организации стали свидетелями.

Из постановления, которое было на руках у силовиков, известно, что в отношении Белорусского ПЕН-центра применяются 9 статей УК, в том числе "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности РБ", "Создание экстремистского формирования", "Финансирование деятельсности экстремистского формирования", "Соучастие в преступлении", "Самовольное присвоение власти или звания должностного лица", "Приготовление к преступлению", "Захват зданий и сооружений" и "Массовые беспорядки".

Напомним, Белорусский ПЕН-центр существует с 1989 года, является частью международного ПЕН-клуба,  правозащитной неправительственной организации, куда входят писатели и журналисты.

Руководителями Белорусский ПЕН-центр в разные годы были Рыгор Бородулин, Василь Быков, Карлос Шерман, Владимир Некляев. 

В настоящее время организацию возглавляет Светлана Алексиевич.
Источник: euroradio.fm
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