Усов: В идеале власти хотели бы, чтобы 50-100 тысяч человек покинули Беларусь
Режим пошел бы на уничтожение гражданского общества вне зависимости от того, были бы введены Западом существенные санкции или нет, заявил «Белорусскому партизану» руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов.
– Позавчера Лукашенко высказался о 1,5 тыс. «мерзопакостных НКО» и вчера в Беларуси прошли массовые обыски у правозащитников, представителей гражданского общества, активистов. Чего добиваются власти?
– Прежде всего, есть стремление полностью ликвидировать в Беларуси контрэлиту – культурную, политическую, интеллектуальную. Полностью уничтожить присутствие какой-либо альтернативы в политическим пространстве.
Власти приступили к уничтожению пассионарного сообщества в Беларуси. В идеале для них важно, чтобы эта пассионарная группа порядка 50-100 тысяч человек тех, кто является двигателем всех политических и альтернативных процессов в Беларуси, была выдавлена из страны. Система физически не может справиться с ними, поэтому принуждает к эмиграции.
Это как программа максимум. Как программа минимум – частично репрессировать эту пассионарную группу, поставить на учет (о чем когда-то говорил глава МВД Кубраков). Чтобы таким образом был установлен тотальный контроль в стране, что в какой-то степени стабилизирует систему и позволит ей уменьшить репрессии.
Репрессии – весьма дорогостоящая вещь, которая требует огромного экономического и социального напряжения. При репрессиях система долго функционировать не сможет.
Власти стремятся как можно скорее уничтожить любые угрозы или среду, в которых могут появится угрозы, чтобы прекращение репрессий не вызвало ответной реакции. Поскольку через какое-то время в условиях ухудшения экономической и социальной ситуации может возникнуть новый всплеск протестов.
– Почему погром гражданского общества происходит через год после событий августа 2020 года?
– Было несколько этапов в процессе зачистки, первоначально власти были сконцентрированы на уничтожении открытого протеста. Из-за нехватки ресурсов до остального руки не доходили.
Теперь, когда основные угрозы для власти ликвидированы, мы уже наблюдаем последний этап зачистки, который охватил главные СМИ и институты гражданского общества.
Кроме того, это ответ на санкции. Белорусское демократическое сообщество было взято в заложники. Не зря министр иностранных дел Владимир Макей говорил, что если санкции будут введены, гражданское общество будет уничтожено.
Так и происходит. Правда, стоит сделать одну поправку: власти пошли бы на уничтожение гражданского общества вне зависимости от того, ввели бы санкции или нет.
«Белорусский партизан»
15:27 15/07/2021
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