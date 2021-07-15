– Позавчера Лукашенко высказался о 1,5 тыс. «мерзопакостных НКО» и вчера в Беларуси прошли массовые обыски у правозащитников, представителей гражданского общества, активистов. Чего добиваются власти?





– Прежде всего, есть стремление полностью ликвидировать в Беларуси контрэлиту – культурную, политическую, интеллектуальную. Полностью уничтожить присутствие какой-либо альтернативы в политическим пространстве.





Власти приступили к уничтожению пассионарного сообщества в Беларуси. В идеале для них важно, чтобы эта пассионарная группа порядка 50-100 тысяч человек тех, кто является двигателем всех политических и альтернативных процессов в Беларуси, была выдавлена из страны. Система физически не может справиться с ними, поэтому принуждает к эмиграции.





Это как программа максимум. Как программа минимум – частично репрессировать эту пассионарную группу, поставить на учет (о чем когда-то говорил глава МВД Кубраков). Чтобы таким образом был установлен тотальный контроль в стране, что в какой-то степени стабилизирует систему и позволит ей уменьшить репрессии.





Репрессии – весьма дорогостоящая вещь, которая требует огромного экономического и социального напряжения. При репрессиях система долго функционировать не сможет.





Власти стремятся как можно скорее уничтожить любые угрозы или среду, в которых могут появится угрозы, чтобы прекращение репрессий не вызвало ответной реакции. Поскольку через какое-то время в условиях ухудшения экономической и социальной ситуации может возникнуть новый всплеск протестов.





– Почему погром гражданского общества происходит через год после событий августа 2020 года?





– Было несколько этапов в процессе зачистки, первоначально власти были сконцентрированы на уничтожении открытого протеста. Из-за нехватки ресурсов до остального руки не доходили.





Теперь, когда основные угрозы для власти ликвидированы, мы уже наблюдаем последний этап зачистки, который охватил главные СМИ и институты гражданского общества.





Кроме того, это ответ на санкции. Белорусское демократическое сообщество было взято в заложники. Не зря министр иностранных дел Владимир Макей говорил, что если санкции будут введены, гражданское общество будет уничтожено.





Так и происходит. Правда, стоит сделать одну поправку: власти пошли бы на уничтожение гражданского общества вне зависимости от того, ввели бы санкции или нет.