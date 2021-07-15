Об том сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.





Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям.





"Действительно, вопросы поддержки Беларуси на фоне таких удушающих санкций, они фигурировали на повестке дня. Даны поручения правительствам, которые работают в этом плане", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, кто будет готовить этот план и каковы его основные параметры.



