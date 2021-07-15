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Литва обратилась в ООН по поводу мигрантов из Беларуси

В понедельник, 12 июля, постоянный представитель Литвы в Женеве, посол Андрюс Кривас направил письма к главному комиссару, а также к генеральному директору Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино.


В письмах посол предоставил информацию о нелегальной миграции и просьбы реагировать на эту ситуацию соответственно предоставленного мандата, сообщает пресс-служба МИД Литвы.
 
«Литовское правительство убеждено, что белорусский режим искусственно поощряет нелегальную миграцию и использует ее как политический инструмент для усиления давления на Литву, которая решительно критикует масштабные нарушения прав человека в Беларуси», — говорится в письмах.
 
Также Кривас попросил Управление главного комиссара ООН по делам беженцев и МОМ публично оценить политику Беларуси, а также включить обсуждение этого вопроса в повестку дня организаций.
 
Этот вопрос также обсуждался во время встречи посла Криваса с генеральным директором МОМ в понедельник, 12 июля.

Напомним, на литовско-белорусской границе фиксируются рекорды по числу задержанных нелегальных мигрантов с территории Беларуси. За 2021 год там задержано более 1 700 человек. 
Источник: blizko.by
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