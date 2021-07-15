15 июля силовики снова пришли в офис "Нашай Нівы"

Редакция заявляет:





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Напомним, 8 июля были задержаны четверо нашенивцев - Егор Мартинович, Андрей Дынько, Андрей Скурко и Ольга Ракович, а в офисе и квартирах редакторов прошел обыск.





Задержанные продолжают находиться в изоляторе на Окрестина в статусе подозреваемых в организации действий, нарушающих общественный порядок. Правозащитники признали задержанных нашенивцев политзаключенными.