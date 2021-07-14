Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, Реагируя на беспрецедентную волну обысков и задержаний, направленных против более чем десятка организаций гражданского общества в Беларуси,директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, заявила:





«В течение последних 12 месяцев права человека подвергались безжалостной атаке со стороны правительства Александра Лукашенко. На протяжении этого времени мы призывали международное сообщество отреагировать на сообщения о пытках, насилии со стороны полиции в отношении мирных демонстрантов и повсеместных репрессиях.





Сегодняшняя масштабная атака на жизненно важные организации гражданского общества показывает, что сделанного международным сообществом не достаточно, чтобы положить конец этому кризису».





«Белорусский КГБ на прошлой неделе хвастался, что проводит в масштабах всей страны операцию по «зачистке от радикалов», и сегодня мы увидели, как эта зачистка выглядит на деле. Все задержанные сегодня должны быть немедленно освобождены, а эта кампания против гражданского общества должна быть прекращена», - отмечает Мари Стразерс.





«Мы повторяем наш призыв к международному сообществу: гражданское общество уничтожается в самом сердце Европы. Пора действовать – защищать свободу и справедливость!», - призывает Стразерс.





Рано утром 14 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офисы по меньшей мере десятка крупных белорусских организаций гражданского общества, правозащитных организаций и оппозиционных групп, а также домой к общественным деятелям.





В список вошли: правозащитная группа «Весна», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, правозащитная группа Human Constanta, независимый академический исследовательский центр BEROC, правозащитная группа «Гендерные перспективы», Всемирный союз белорусов “Бацькаўшчына”, оппозиционная партия Белорусский Народный Фронт, демократическое движение «За свободу» и издательство «Имена».





По информации «Весны», задержано не менее 12 человек, в том числе один из руководителей «Весны» Валентин Стефанович и его коллеги Владимир Лабкович, Алена Лаптенок, Андрей Палюда, Олег Мацкевич, Игорь Казмерчак, Виктор Сазонов и Марина Статкевич. На момент написания материала местонахождение основателя «Весны» и бывшего узника совести Алеся Беляцкого было неизвестно.





Белорусские правоохранительные органы не предоставили причин для рейдов. По информации «Весны», обыски проводили сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.





В марте Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении «Весны» по статье 342 УК («организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).