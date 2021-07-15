



Лидера ОГП обвиняют в разглашении данных предварительного следствия (ст.407 Уголовного кодекса), следует из сообщения службы информации прокуратуры Минской области, которое размещено в телеграм-канале ведомства.





"Установлено, что обвиняемый в декабре 2020 года и январе 2021 года допрашивался в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному Генпрокуратурой в отношении Тихановской С.Г. и иных лиц по факту совершения умышленных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", — говорится в сообщении.





В прокуратуре отметили, что следователь предупреждал Козлова о недопустимости разглашения данных предварительного следствия и наступлении за это уголовной ответственности. "️Однако обвиняемый сообщил представителям СМИ и иным гражданам о сути его допросов по обстоятельствам уголовного дела, а также передал другие сведения, не подлежавшие разглашению», — отмечается в сообщении.





В прокуратуре Минской области, говорится в сообщении, "пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления", а также правильности квалификации содеянного по ст.407 УК. Санкция по этой статье — штраф или арест, однако их нижние и верхние границы не уточнены.





Ранее избранную к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.





30 декабря, 5 и 11 января Козлова допрашивали в Следственном комитете в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса.





Трижды он отказывался давать подписку о неразглашении. В его отношении составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в милицию. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП.





10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили дело по ч. 1 ст. 407 УК.