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Политолог: По всей видимости, Кремль переходит в наступление по Беларуси

"Москва серьезно дожимает и по соглашениям об углубленной интеграции, и по более тесному военному сотрудничеству".

Жесткая встреча в Петербурге. По всей видимости, Кремль переходит в наступление по Беларуси, пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.

Во-первых, разгром общественных организаций – это не просто "назло Западу за санкции", а вероятно еще и следствие пожеланий Москвы устранить из общественной сферы и медиа-пространства неугодные организации. Логика такова: либо зачищенное общественное поле, либо наполненное пророссийскими и "просоюзными" игроками.

Угрозы для белорусского политического режима атакованные организации не представляют; максимум – правозащитники раздражают. Более того, ряд организаций, напротив, насколько это было возможно, пытались сотрудничать с белорусскими властями и делиться экспертизой.

Однако похоже, что вне зависимости от сферы деятельности и степени полезности белорусскому обществу и государству заметаются именно те общественные объединения, для которых ценностью является суверенитет Беларуси.

Во-вторых, вчера вдруг было анонсировано заседание Высшего Госсовета Союзного государства (СГ) на осень. Последний раз высший орган СГ заседал в 2018 году; с тех пор новая встреча постоянно переносилась на неопределенный срок.

Именно по этой причине до сих пор формально не утверждена новая Военная доктрина СГ. И даже на 20-летие Договора о СГ в конце 2019 года заседание не состоялось, поскольку прогресс по интеграционным документам тогда был недостаточный. И вот после питерской встречи резко всплыло заседение Высшего Госсовета текущей осенью.

Это значит, что Москва серьезно дожимает и по соглашениям об углубленной интеграции, и по более тесному военному сотрудничеству.

Именно под финализацию этих вопросов в ближайшие месяцы Кремль готов выдать очередной кредит неясной величины.
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