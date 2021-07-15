Кац: «Проблема обеих стран не в том, что Лукашенко продает апокалиптические фантазии, а в том, что Путин их с готовностью покупает»

Российский аналитик о том, что объединяет и разъединяет Путина и Лукашенко.









Четвертая встреча Путина и Лукашенко отличалась полной неожиданностью, так как о предстоящих переговорах сообщили лишь накануне утром, заметил российский аналитик Максим Кац.





Он проанализировал на своем канале последние события и сделал любопытные выводы.





— Нагнетание истерии, симуляция военной чрезвычайщины, скрытые враги перешли в открытую атаку — такое настроение стремительно транслирует как сам Лукашенко, так и весь его аппарат пропаганды буквально с начала месяца.





Сегодня мы понимаем цель такого поведения. Трудно было себе представить, что они («заговоры» и попытки «террористических атак» в последнее время) предназначены для внутрибелорусского потребления, слишком уж вымученный сюжет с максимально неправдоподобно звучащими деталями из дешевого хоррора 90-х.





Дело в том, что этот фантазийный вооруженный переворот предназначался не для внутреннего потребления. Его конечным адресатом должен был стать Владимир Путин. Именно восточного визави, единственного партнера, а, главное, единственного спонсора режима Лукашенко должна была впечатлить эта картина: бесконечные вооруженные атаки на дружественного автократа силами всего Евросоюза. И остановить это способна лишь доблестная спецслужба Беларуси во главе со своим несменяемым лидером. Это ответ на возможную путинскую идею по замене Лукашенко на любого «неЛукашенко» и ответ на любые интеграционные идеи, зреющие в недрах Кремля.





Какая тут может быть замена, если Беларусь, как уверяет Путина Лукашенко, пребывает в вооруженном конфликте. Идет настоящая война, война сразу со всеми врагами России, для которой Беларусь служит форпостом. Сейчас главное не раскачать, а любое изменение, смена руководства, любая форма интеграции, серьезные реформы — это прямой путь в бездну. Сразу рухнет дочерний режим, а за ним и материнский, — говорит Кац.





Аналитик полагает, что реальная причина, которая заставляет Лукашенко не просто ездить к Путину, а ездить с целью добиться дотаций, заключается в отчаянном экономическом положении белорусской экономики.





— Реальная причина, вынуждающая Лукашенко уже практически ежемесячно ездить в Россию на встречи с Путиным, заключается в следующем: белорусская экономика сегодня находится в близкой к отчаянной ситуации. Ситуации, которая ухудш тся с обеих сторон. Во-первых, экономика страны, ориентированная на экспорт, попала под секторальные санкции второго по значимости партнера — ЕС. Это совсем не абстрактная угроза. Речь идет о прямом и очень существенном сокращении поступлений валюты от экспорта.





Причем белорусский экспорт, приносящий львиную долю валюты, состоит из сырья и удобрений, что исключает возможность переориентироваться на Россию. При всей странности двусторонних отношений Россия вряд ли будет выкупать обратно свою же нефть.





Ситуация с санкционным давлением настолько тяжела, что Белстат просто убрал из оперативных данных статистику по экспорту калийных удобрений.





Во-вторых, развернувшиеся репрессии выдавливают из страны главный ее несырьевой актив — высококвалифицированных специалистов. Стоит напомнить, что, составляя лишь 3% ВВП Беларуси, в докризисный период IT-сектор занимал до трети в экспорте.





Даже до всяких санкций и бегства квалифицированных кадров белорусская экономика и так была крайне зависима от России. А сегодня Александру Лукашенко нужно еще гораздо больше денег. Миллиард долларов, который двумя траншами удалось выбить из Владимира Путина — это совсем мало и никак не соответствует масштабам момента. Это всего 2% ВВП или 5% республиканского бюджета по доходам.





При том, что сами белорусские власти оценивают потери только от санкций до 7% ВВП, это вообще пятая часть бюджета страны, — анализирует Кац.





Он делает вывод, что цели и задачи у двух правителей, несмотря ни на что, разные, однако это не мешает Путину оплачивать желания белорусского режима.





— Непростая задача у белорусского правителя — нужно получить радикально больше денег от Путина, но при дальнейшем саботаже любой интеграции он не может поднимать тему какого-либо объединения Беларуси с Россией или соглашаться на какие-то шаги в этом направлении, ведь единственный товар, который Лукашенко может продавать своим элитам, — защита суверенитета. Либо он, либо аннексия. Никакой речи о реальном объединении не может идти.





Понятно, чего хочет Владимир Путин. Присоединение Беларуси ему кажется мощным пропагандистским маневром, новым Крымом, который одним махом решит проблему падающих рейтингов в тяжелый транзитно-электоральный сезон.





Понятно, чего хочет Александр Лукашенко — дальнейшего спонсирования собственного режима. Желания, соответственно, получаются противоположные. Именно отсюда чрезвычайщина и терроризм по всей Беларуси. От переговоров об интеграции в положении Лукашенко уклониться никак не получается. Но свести их нужно к нулю. Действительно, какая интеграция с воюющей страной, когда везде все горит и вот-вот рухнет, едва «стальные объятия» Лукашенко кто-то разобьет.





Интересы сторон слишком сильно различаются. О чем бы они сейчас ни договорились, никто из них не сможет занести это себе в актив. Единственная внятная стратегия поведения Лукашенко для дальнейшего паразитирования на Владимире Путине — постоянно откладывать момент наступления стабильности. Она никогда не должна наступить. Опасность всегда должна присутствовать. Стабилизация, равно как и интеграция, должна существовать всегда в будущем времени.





Злая ирония ситуации заключается в том, что Лукашенко продает Путину ровно то, что любая автократия продает своим согражданам. То, что и сам Путин продает россиянам: нет задачи убедить, что все с тобой хорошо, важно напугать тем, что будет без тебя.





Проблема обеих стран совсем не в том, что Александр Лукашенко продает апокалиптические фантазии, а в том, что Владимир Путин их с готовностью покупает. Лукашенко знает, с кем он разговаривает, каким тоном и с какими темами идти к этому конкретному покупателю, живущему в мире бесконечных угроз, ищущему любого подтверждения их реальности, — говорит аналитик.





Встречи двух правителей, по его мнению, будут продолжаться, и, к сожалению, подготовка к ним будет требовать новых жертв в белорусском обществе и усиления террора.





— Плохая новость в том, что такого рода встречи не закончатся. И всякий раз подготовка к ним потребует фантазийной истерики. Каждый раз враги страны должны будут радикализироваться, а значит, каждый раз в преддверии встречи будут обостряться новые репрессии и возбуждаться липовые уголовные дела, находиться новые враги, чтобы снова представить прямую явную угрозу.





Обострение не закончилось, война все еще идет: гони миллиард и не жужжи. Не имеет смысл удивляться новым внезапным встречам Лукашенко и Путина, которые обязательно будут случаться в следующие месяцы.





Вы даже можете попробовать их предсказать. Если нам опять начнут рассказывать про литовских террористов, которые собираются захватить лесхозы или еще что-нибудь, значит, скоро Лукашенко сядет в самолет и отправится в Россию на встречу с Путиным, чтобы получить очередной транш, — заключает Кац.



