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Госдеп США осудил обыски в офисах неправительственных организаций в Беларуси

Госдепартамент США осудил обыски, которые прошли в офисах неправительственных организаций в Беларуси. Об этом написал на своей странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы присоединяемся к нашим партнерам в осуждении сегодняшних рейдов белорусских властей, направленных против по меньшей мере 19 гражданских, политических и образовательных НПО. Ясно, что в Беларуси политический кризис. Единственный способ выйти из него — прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных», — заявил Нед Прайс.

Напомним, 14 июля по всей Беларуси прошла очередная волна обысков, конфискаций техники, задержаний журналистов, активистов и правозащитников. Под репрессии попали более десятка организаций, среди которых Белорусская ассоциация журналистов, лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна», Белорусский Хельсинкский комитет, Human Constanta, Центр правовой трансформации Lawtrend, Офис европейской экспертизы и коммуникации и другие.

Официальных комментариев силовых ведомств по поводу этих событий пока не поступало.

Ранее в Евросоюзе отреагировали на очередную волну репрессий в Беларуси: ЕС предупредил белорусские власти о последствиях после сегодняшней атаки на правозащитные и общественные организации. А международная правозащитная организация Amnesty International призвала мировое сообщество начать действовать — «защищать свободу и справедливость».
news.zerkalo.io
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