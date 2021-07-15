Путин занимает должность президента с 2000 года с несколькими годами перерыва

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Об этом российский историк, политический аналитик профессор Валерий Соловей заявил "Радио Свобода" в интервью, которое было опубликовано 12 июля.

"С января этого года Путин дал поручение, в частности, оно адресовалось [первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею] Кириенко и некоторым самым ближним его друзьям, подготовить список преемников, в частности, проработать вопрос о Мишустине, поговорить со всеми элитными группами", – сказал он.





По словам профессора, "консенсус среди элитных групп возник – они предпочитают Мишустина".





"Я думаю, потому, что он не силовик – это тоже очень важно. Вместе с тем силовики считают, что они могут его контролировать, потому что должны будут занимать важные позиции все равно [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев и [глава правления "Роснефти" Игорь] Сечин. Сечин хочет перейти на работу в правительство, получить курирование силовых структур, подставить свое плечо. Они считают, что они будут контролировать или влиять на Мишустина", – объяснил Соловей.





Он утверждает, что "была уже проведена рекогносцировка с Западом, были переговоры, консультации с представителями Соединенных Штатов, Британии, Германии, Турции, называлась в первую очередь фигура Мишустина".





"Причем в обмен, чтобы Запад не вмешивался и принял транзит, была обещана оттепель и разрядка. Фигура номер один сейчас есть", – отметил Соловей.





По его информации, другие вероятные кандидаты в преемники Путина выпали из списка.





"Первым выпал [мэр Москвы Сергей] Собянин из-за того, что он был эффективным администратором по борьбе с коронавирусом. Это вызвало очень сильное недовольство, на него постоянно жаловались президенту, что он не по чину себя ведет. Сейчас его судьба висит на волоске. [Глава минобороны Сергей] Шойгу был в фаворе какое-то время до поздней весны, с марта – апреля он стал из этого фавора выходить", – считает политический аналитик.



