+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Конституционный суд посчитал, что закон по вопросам защиты суверенитета соответствует Конституции

Конституционный суд Беларуси признал закон о поправках в законодательство по вопросам суверенитета и конституционного строя соответствующим Конституции.

Решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет blizko.by
 «Признать закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" соответствующим конституции Республики Беларусь. Решение вступает в силу со дня принятия», – речь идет о решении суда от 6 июля.
 Отмечено, что конституционность закона рассмотрели на открытом судебном заседании в порядке обязательного предварительного контроля. Оценив содержание норм, в суде посчитали, что устанавливаемое правовое регулирование соответствует положениям Конституции Беларуси и отвечает требованиям международно-правовых актов.
 
Закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя» был принят Палатой Представителей 25 июня, после чего одобрен верхней палатой парламента и представлен на подпись президенту.
 Как сообщалось, законопроектом предлагается внесение изменений в законы «О Вооруженных Силах Республики Беларусь»; «О чрезвычайном положении»; «О военном положении».
 Законопроектом предусматривается имплементация в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» норм декрета №2 «О защите суверенитета и конституционного строя». Также предусматривается уточнение задач Вооруженных Сил, полномочий и социально-правовых гарантий военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима чрезвычайного и военного положения.
 
Также в документе уточняются основания и порядок введения чрезвычайного и военного положения с учетом современных угроз национальной безопасности Беларуси.
 
Законопроект предусматривает корректировку чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых в условиях чрезвычайного положения, уточнение сил и средств, привлекаемых для обеспечения режима чрезвычайного положения, а также порядка осуществления контроля по реализации применяемых мер.
 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]