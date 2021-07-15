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«Раньше таких людей в нашей стране были единицы» — Тихановская обвинила власти Беларуси в мести гражданскому обществу

Светлана Тихановская считает задержания работников правозащитных организаций 14 июля "необдуманной местью" властей Беларуси.

«Правозащитные организации в Беларуси много лет добросовестно делали не только свою работу. Они также годами выполняли за государство и его работу: помогали людям с инвалидностью, региональным активистам, бизнесам и многим другим. И сейчас режим необдуманно мстит тем, без кого его существование закончится еще быстрее. Все, кому он обязан развитием страны в предыдущие годы, оказались под катком репрессий», — сообщила она.

Она убеждена, что власти Беларуси прячут «отсутствие контроля в насилии и беззаконии» и что «они надеются, что смогут снова почувствовать силу, если в стране все замолчат».

Также Светлана Тихановская отметила заслуги Алеся Беляцкого, пишет Телеграф.

«Он много лет борется за права человека в Беларуси. Он сам был политзаключённым, но, несмотря на репрессии, в глазах этого человека – железная уверенность в том, что мы, беларусы, всё делаем правильно», — сказала лидер белорусской оппозиции.

«И мы не сойдём со своего пути, потому что раньше таких людей в нашей стране были единицы. А теперь – миллионы», — резюмировала Тихановская.
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