«Правозащитные организации в Беларуси много лет добросовестно делали не только свою работу. Они также годами выполняли за государство и его работу: помогали людям с инвалидностью, региональным активистам, бизнесам и многим другим. И сейчас режим необдуманно мстит тем, без кого его существование закончится еще быстрее. Все, кому он обязан развитием страны в предыдущие годы, оказались под катком репрессий», — сообщила она.





Она убеждена, что власти Беларуси прячут «отсутствие контроля в насилии и беззаконии» и что «они надеются, что смогут снова почувствовать силу, если в стране все замолчат».





Также Светлана Тихановская отметила заслуги Алеся Беляцкого, пишет Телеграф.





«Он много лет борется за права человека в Беларуси. Он сам был политзаключённым, но, несмотря на репрессии, в глазах этого человека – железная уверенность в том, что мы, беларусы, всё делаем правильно», — сказала лидер белорусской оппозиции.





«И мы не сойдём со своего пути, потому что раньше таких людей в нашей стране были единицы. А теперь – миллионы», — резюмировала Тихановская.



