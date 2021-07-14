ЕС предупредил Беларусь о последствиях в связи с арестами и обысками в НКО
Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Александра Лукашенко.
" Беларусь: продолжаются аресты и обыски "Весны", Хельсинского комитета и других НГО. Режим Лукашенко, который боится независимых голосов, проводит полномасштабную атаку, чтобы заставить их навсегда замолчать. Грубые нарушения прав человека и свобод: это будет иметь последствия", – написал Стано в Twitter, пишет Смартпресс.
Как сообщалось, в среду, 14 июня прошли обыске в ряде правозащитных и общественных организаций.
21:30 14/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение