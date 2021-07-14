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МИД Литвы просит Турцию сократить число авиарейсов из Стамбула в Минск

В МИД Литвы предполагают, что около 20 пассажиров, пребывающих транзитом авиарейсами из Стамбула в Минск, являются нелегальными мигрантами.



Литва считает, пишет Sputnik, что нужно сократить число авиарейсов из Стамбула в Минск – это будет способствовать сокращению потока нелегальных мигрантов, которые попадают на территорию страны через Беларусь. Об этом в среду в ходе встречи в Анкаре глав МИД Литвы и Турции Габриэлюса Ландсбергиса и Мевлюта Чавушоглу заявил литовский министр, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.

"Предположительно около 20% пассажиров, пребывающих транзитом авиарейсами из Стамбула в Минск, являются нелегальными мигрантами. Мы обсудили возможность сокращения таких рейсов", – цитирует министра пресс-служба.
Глава МИД подчеркнул, что Литва заинтересована в содействии Турции и ее опыте в противодействии нелегальной миграции.

В свою очередь глава турецкого внешнеполитического ведомства, как следует из сообщения, заявил о готовности Турции сотрудничать в этой сфере.
Как уточняется в сообщении литовского МИД, стороны договорились, что в самое ближайшее время группа литовских экспертов посетит Турцию для согласования совместных действий.


Поток мигрантов


Ранее сообщалось, что литовские пограничники поймали более 1700 мигрантов с начала 2021 года на границе с Беларусью. Эта цифра в 21 раз превышает показатель 2020 года. Половина мигрантов представлялась гражданами Ирака, остальные утверждали, что они из Конго, Камеруна, Ирана, Сирии, Гвинеи. У многих из них нет документов, подтверждающих личность, их гражданство устанавливают литовские власти.

Литва в последнее время заявляет о большом росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Беларусью. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом мигрантов и решили построить на границе забор с колючей проволокой. Правительство Литвы выделило почти 5 миллионов евро на эти цели, а в целом республика намерена выделить 42 миллиона евро на укрепление границы.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не собирается превращать республику "в отстойник" нелегальных мигрантов, которые стремятся в ЕС. На совещании о противодействии санкционным мерам он призвал не ждать того, что Беларусь закроет границу с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной и превратится "в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии и Туниса".
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