Сотрудники КГБ задержали активистов Александра Руткевича и Арину Коршунову
Сотрудники КГБ задержали в Минске активистов Александра Руткевича и Арину Коршунову, сообщает телеграм-канал @viasna96. Коршунова — дочь бывшего руководителя Института социологии НАН Геннадия Коршунова. В прошлом году он попал под "чистку" Академии наук. Накануне президентских выборов именно Коршунов подтвердил, что, по данным апрельских опросов, уровень доверия Александра Лукашенко в столице составлял всего 24%.
"Пишите политзаключённым — будьте крутышами!" — писала Арина Коршунова в Twitter.
Последний твит Коршуновой написан за три часа до задержания: "Навіны п*****ц. Я ніводнага разу не заікалася нават, што хачу з’ехаць. Але я толькі і думаю, як вывезці ўсіх блізкіх".
Прошлой осенью Арина Коршунова, студентка 4-го курса философского факультета БГУ, сама написала заявление на отчисление — поддерживает всех студентов и преподавателей, которых отчислили и уволили за гражданскую позицию и участие в акциях протеста, пишет Еврорадио.
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20:28 14/07/2021
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