Сотрудники КГБ задержали активистов Александра Руткевича и Арину Коршунову

Сотрудники КГБ задержали в Минске активистов Александра Руткевича и Арину Коршунову, сообщает телеграм-канал @viasna96. Коршунова — дочь бывшего руководителя Института социологии НАН Геннадия Коршунова. В прошлом году он попал под "чистку" Академии наук. Накануне президентских выборов именно Коршунов подтвердил, что, по данным апрельских опросов, уровень доверия Александра Лукашенко в столице составлял всего 24%.