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Шубель: "Мы бы хотели, чтобы Россия позитивно повлияла на белорусский режим"

Европейский Союз готов отменить санкции против официального Минска при определённых условиях.

Шубель: "Мы бы хотели, чтобы Россия позитивно повлияла на белорусский режим"
Дирк Шубель / БЕЛТА​
Об этом посол ЕС Дирк Шубель рассказал в беседе с "Радио Свобода".

Дипломат подчеркнул, что ЕС очень ответственно подошёл к принятию санкций против белорусских властей. "Это было хорошо продумано, и это было прямой реакцией, чтобы показать нашу поддержку народу Беларуси, который попал под репрессии и угнетение. Людям, которые в тюрьме, которых пытают, которых лишают их демократических прав", — пояснил он.

Шубель подчеркнул, пишет Еврорадио, что санкции гибкие и могут быть отменены при определённых условиях со стороны официального Минска. 

"Они могут быть отменены, когда мы увидим, что происходят демократические сдвиги, что начинаются реформы, когда все несправедливо осуждённые, в том числе признанные политзаключёнными, будут освобождены, когда прекратятся нарушения со стороны власти против белорусского народа. И, конечно же, когда состоятся повторные президентские выборы под надлежащим международным наблюдением. Когда начнётся диалог с народом, тогда мы можем рассматривать вопрос об уменьшении санкций и, возможно, об отмене их на каком-то этапе", — перечислил условия дипломат.

Посол добавил, что ЕС может усилить санкции, если в Беларуси ухудшится ситуация с правами человека.

По словам Шубеля, европейские власти просчитывали возможные контрсанкции со стороны белорусской власти. "Контрмеры могут влиять на некоторые организации и компании в Евросоюзе, но в целом я считаю, что это влияние не будет большим и долгосрочным. Кроме того, Евросоюз славится своей солидарностью, и мы, очевидно, поможем тем организациям, компаниям и странам, которые могут столкнуться с каким-то давлением и какими-то проблемами", — объяснил дипломат. 

Он добавил, что Евросоюз рассчитывает что белорусский политический кризис удастся решить с помощью России. По его словам, только Россия имеет в Беларуси очень значительные позиции и очень тесные связи. 

"Конечно же, мы бы хотели, чтобы Россия оказала позитивное влияние на белорусский режим, немного привела его к разуму. Потому что мы считаем, что это тоже в интересах России — иметь стабильного и независимого соседа, ведь торговые и экономические связи очень глубокие и интенсивные. И, очевидно, намного лучше торговать, когда ситуация в стране-соседке стабильная", — заявил Шубель.
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