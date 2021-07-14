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Лебедько, Смолянко, Синюк не задержаны. Обыск закончен

В доме основательницы благотворительного проекта «Имена» Екатерины Синюк закончился обыск; из офиса организации изъяли все документы.


В доме основательницы благотворительного проекта «Имена» закончился обыск, сообщила она в фейсбуке.

«Недавно дома закончился обыск. Я под подпиской, на свободе. Адвоката пустили. А из офиса изъяли все документы. Кстати, недавно мы закончили аудит. Так что у меня нет сомнений, что с документами у нас всё в порядке», — написала она.

"Имена" - один из лучших белорусских проектов в области благотворительности. В рамках платформы белорусы собирали деньги на решение социальных проблем - больных с аутизмом, инвалидов, воспитанников детских домов и так далее. Удар по проекту - это, без сомнения, удар по самым  обездоленным.

О том, что после обыска на свободе остается политик Анатолий Лебедько и представительница правозащитной организации Lawtrend сообщает "Наша нива" в своем телеграм-канале. Офис Светланы Тихановско уточняет, что у Лебедько изъяли технику и флаги. 
"Белорусский партизан"
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