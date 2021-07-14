В минском офисе социологической лаборатории "Новак" прошёл обыск
14 июля в минском офисе социологической лаборатории "Новак" прошёл обыск.
Силовики забрали компьютерную технику / @belsat
Об этом mediazona.by рассказал руководитель организации Андрей Вардомацкий. "Белсат" добавляет, что силовики забрали компьютерную технику и что обыск проводили сотрудники ГУБОПиК, передает Еврорадио.
"Новак" — одна из старейших социологических компаний в Беларуси. В 2010-м там прошли обыски, проводить политические опросы им запретили. Лаборатория занималась в том числе и исследованием рейтинга Александра Лукашенко.
В среду по Беларуси прошла очередная масштабная волна "зачистки" гражданского общества.
19:08 14/07/2021
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