+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В минском офисе социологической лаборатории "Новак" прошёл обыск

14 июля в минском офисе социологической лаборатории "Новак" прошёл обыск.

Силовики забрали компьютерную технику​ / @belsat

Об этом mediazona.by рассказал руководитель организации Андрей Вардомацкий. "Белсат" добавляет, что силовики забрали компьютерную технику и что обыск проводили сотрудники ГУБОПиК, передает Еврорадио.

"Новак" — одна из старейших социологических компаний в Беларуси. В 2010-м там прошли обыски, проводить политические опросы им запретили. Лаборатория занималась в том числе и исследованием рейтинга Александра Лукашенко.

В среду по Беларуси прошла очередная масштабная волна "зачистки" гражданского общества.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]