Силовики забрали компьютерную технику​ / @belsat





Андрей Вардомацкий. "Белсат" Об этом mediazona.by рассказал руководитель организации. "Белсат" добавляет , что силовики забрали компьютерную технику и что обыск проводили сотрудники ГУБОПиК, передает Еврорадио.





"Новак" — одна из старейших социологических компаний в Беларуси. В 2010-м там прошли обыски, проводить политические опросы им запретили. Лаборатория занималась в том числе и исследованием рейтинга Александра Лукашенко.





В среду по Беларуси прошла очередная масштабная волна "зачистки" гражданского общества.