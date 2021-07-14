Алесь Беляцкий и другие правозащитники с допроса не вышли

О судьбе лидера правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого с утра не было ничего известно - он просто перестал выходить на связь.





Однако в 18.00 информация о его задерании подтвердилась.





Судя по всему, сегодняшние обыски у правозащитников проходили в рамках одного дела. По крайней мере, в постановлених на обыск значились "Массовые беспорядки" и "Неуплата налогов".





Алесю Беляцкому 58 лет. Правозащитный центр он организовал в 1996 году. В 2011-2014 годах был в заключении, был признан политзаключенным и даже выдвигался на Нобелевскую премию мира.





Известно также, что на 72 часа задержан правозащитник Валентин Стефанович.





На трое суток задержаны Владимир и Нина Лабковичи, у которых трое несовершеннолетних детей.





Аналогичное решение принято в отношении правозащитницы Евгении Бабаевой.





Судьба остальных пока непонятна, но, видимо, чудес не будет.