Алесь Беляцкий и другие правозащитники с допроса не вышли
Уголовное дело ведет центральный аппарат Следственного комитета.
О судьбе лидера правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого с утра не было ничего известно - он просто перестал выходить на связь.
Однако в 18.00 информация о его задерании подтвердилась.
Судя по всему, сегодняшние обыски у правозащитников проходили в рамках одного дела. По крайней мере, в постановлених на обыск значились "Массовые беспорядки" и "Неуплата налогов".
Алесю Беляцкому 58 лет. Правозащитный центр он организовал в 1996 году. В 2011-2014 годах был в заключении, был признан политзаключенным и даже выдвигался на Нобелевскую премию мира.
Известно также, что на 72 часа задержан правозащитник Валентин Стефанович.
На трое суток задержаны Владимир и Нина Лабковичи, у которых трое несовершеннолетних детей.
Аналогичное решение принято в отношении правозащитницы Евгении Бабаевой.
Судьба остальных пока непонятна, но, видимо, чудес не будет.
18:11 14/07/2021
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