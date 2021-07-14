+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Алесь Беляцкий и другие правозащитники с допроса не вышли

Уголовное дело ведет центральный аппарат Следственного комитета.

Алесь Беляцкий и другие правозащитники с допроса не вышли
О судьбе лидера правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого с утра не было ничего известно - он просто перестал выходить на связь.

Однако в 18.00 информация о его задерании подтвердилась.

Судя по всему, сегодняшние обыски у правозащитников проходили в рамках одного дела. По крайней мере, в постановлених на обыск значились "Массовые беспорядки" и "Неуплата налогов".

Алесю Беляцкому 58 лет. Правозащитный центр он организовал в 1996 году. В 2011-2014 годах был в заключении, был признан политзаключенным и даже выдвигался на Нобелевскую премию мира.

Известно также, что на 72 часа задержан правозащитник Валентин Стефанович.

На трое суток задержаны Владимир и Нина Лабковичи, у которых трое несовершеннолетних детей. 

Аналогичное решение принято в отношении правозащитницы Евгении Бабаевой.

Судьба остальных пока непонятна, но, видимо, чудес не будет. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]