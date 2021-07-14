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Глава МИД Польши назвал Беларусь турбюро для нелегальных мигрантов и пригрозил санкциями

Белорусское государство выступает в роли туристического бюро для нелегальных мигрантов. С таким утверждением выступил в опубликованном в среду в интервью Польскому агентству печати министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает ТАСС.



"Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли туристического агентства, которое организует все - от посадки в самолет в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные, циничные действия", - утверждал он, пишет Смартпресс.

"Если процесс привлечения мигрантов, можно сказать, коммерческих туристов из разных уголков мира, будет продолжен, я думаю, что не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в необходимости введения дополнительных санкций против Минска. Это организованное нападение на общие границы ЕС", - добавил Рау.

По его словам, вопрос о том, какие это могут быть санкции, открыт. "Дискуссия по этой теме началась. Пока никто не ставил под сомнение обоснованность возможных санкций", - заключил он.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 1 732 нелегала преимущественно из стран Азии, что в 21,4 раза больше, чем за весь 2020 год. Правительство Литвы 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. С ростом нелегальной миграции столкнулась также и Польша.
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