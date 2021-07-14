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В ЕС обсуждают новые санкции по Беларуси из-за наплыва нелегалов

В ЕС обсуждают новые санкции по Беларуси из-за наплыва нелегальных мигрантов через ее границу, заявил глава польского МИД Збигнев Рау.


По его словам, до сих пор «никто не ставил под сомнение то, насколько законно введение возможных санкций». Ситуацию с пытающимися попасть через РБ в ЕС нелегалами польский министр назвал нападением на общие границы ЕС абсолютно организованным образом.

«Это чистый бизнес, организованный беларуским государством, — добавил Рау. — Оно выполняет роль большой туристической фирмы, которая организует это мероприятие, начиная с посадки на самолет в разных местах мира, до трансфера до беларуско-литовской границы с указанием, где и когда эту границу успешно перейти. Это комплексные, циничные действия».
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