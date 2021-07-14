Посмотрите: с каким лицом Семашко встречал Лукашенко

Во вторник, 13 июля, в Россию на встречу с Владимиром Путиным неожиданно прилетел белорусский правитель.





Александр Лукашенко, спустившись на землю, сказал принимающей стороне: «У вас еще терпимо. У нас невыносимо! У нас уже утром в восемь было 30 в тени!».





При этом обратило на себя внимание выражение лица посла Беларуси в России Владимира Семашко, который, к слову, часто попадает в кадр довольно хмурым.









Тем временем в Рунете уже обратили внимание, как новостные агрегаторы среагировали на первые слова Лукашенко в Санкт-Петербурге. А именно, на топ-Яндекса: «Лукашенко заявил, что в Беларуси невыносимо».





Тем временем «Пул первого» опубликовал фото, в каком интерьере Овального зала Константиновского дворца правители Беларуси и России проведут переговоры.





На рисунке над креслами – сюжеты, которые соответствуют хронологии мифа о Троянской войне: «Подношение свадебных подарков Фетиде и Пелею», «Суд Париса», «Похищение Елены» и «Приам просит у Ахиллеса тело Гектора».





Полная картина не заставила себя долго ждать:



















