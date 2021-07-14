Лукашенко и Путин еще раз встретятся осенью

Она отметила, что во время встречи в Санкт-Петербурге обсуждались несколько блоков вопросов. Первый касался сотрудничества в экономике и финансовой сфере.

"Правительствам поручено разработать и принять совместный план противодействия санкциям, снятия оставшихся барьеров на поставки белоруской продукции, в том числе в сфере госзакупок", – сказала Эйсмонт.





И пояснила, что белорусские банки будут поддержаны "необходимыми объемами ресурсов для осуществления торговых операций". По ее словам, в этом же блоке обсуждались вопросы бесперебойных поставок углеводородного сырья в Беларусь. Как отметила Эйсмонт, цена на природный газ в 2022 году должна быть не выше цены 2021 года, хотя "окончательно она будет определена до конца нынешнего года".





Второй блок касался интеграционной тематики, добавила она. По ее словам, завершена работа над Союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере.





Эйсмонт отметила, что найдены решения по налоговому маневру в России в области переработки нефти, компенсации потерь Республики Беларусь от маневра.





Третий блок: безопасность и оборона, противодействие терроризму, киберпреступности.





"В этой части у стран подход абсолютно единый: взаимоподдержка и договоренность действовать совместно".





Также, по ее словам, обсуждались транспортно-логистические проблемы – от обновления транспортного сообщения между странами до увеличения количества рейсов и расширения географии полетов "Белавиа" в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города России.





Пресс-секретарь заметила, что финальные решения по ряду обсуждавшихся вопросов будут рассматриваться на заседании Высшего госсовета Союзного государства.







