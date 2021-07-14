Мнение: Белорусский режим "списан" и Россией тоже

"Происходящее очень хорошо укладывается в общую логику событий в более широком контексте. Вчера состоялась встреча Лукашенко и Путина, по итогам которой российский правитель на словах поддержал белорусского — цену на газ повышать не будут, обещали какие-то кредиты как компенсацию за нефтяной маневр, - пишет основатель «Сильных новостей».





- Оно, конечно, смешно, когда за прорывы выдаются сохранение статус-кво, как с газовыми ценами, на которые белорусская сторона неоднократно жаловалась, что они выше, чем для Германии, но белорусские власти сегодня, на самом деле, в положении не лучше, чем гражданское общество, в том смысле, что если не случилось плохого — уже хорошо.





Между тем, очень важная для понимания происходящего вещь прозвучала вчера с другой стороны.





Посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель сказал то, что сказал.





Что неоднократно говорил и с бывшим, и с нынешним послом РФ в РБ, у России есть понимание ситуации в Беларуси, есть потенциал для ее решения, и есть надежда, что этот потенциал будет задействован.





Европейская дипломатия — не белорусская, когда послами отправляют бывших силовиков. Европейская дипломатия уже столетия — мощнейшая школа и глубокие традиции. Там просто так языком никто не ляпает.





И то, что было сказано, да еще в день встречи Лукашенко с Путиным — это практически прямой сигнал о том, о чем неоднократно писалось в этом канале. Что белорусский режим «списан» и Россией тоже, что его судьба сейчас — предмет торга.





И торг этот, как и диалог о проблеме, идет.





В этом контексте действия Путина, который на словах поддерживает Минск, на самом деле — своя игра, и цель этой игры, в том, чтобы, подбадривая «союзника», провоцировать его на все новые ошибки, которые приведут лишь к одному — увеличение цены лота. То есть, к увеличению геополитического выигрыша России в итоге.





Чем больше безумств, вроде посадки самолета или миграционной волны, натворят белорусские власти, тем принципиальнее для Запада будет решение вопроса, тем более дорогую цену он готов будет за это заплатить.





Ранее такой расклад мы лишь моделировали и предполагали, сейчас же получили, свидетельство того, что, как минимум, вопрос обсуждается.





А это значит, что все идет своим чередом к закономерному финалу.





Геополитика — штука сложная и долгая. Но проходит и заканчивается все.