



Артема Шрайбмана прокомментировать ситуацию, а также объяснить, связаны ли события этого дня с визитом Лукашенко к Путину накануне. Zerkalo попросило аналитикапрокомментировать ситуацию, а также объяснить, связаны ли события этого дня с визитом Лукашенко к Путину накануне.





Для всех, кто наблюдает за всем, что происходит в Беларуси в последние месяцы, зачистка гражданского общества не может быть сюрпризом, считает аналитик.





— [Силовики] уже приходили во все возможные СМИ, некоторые из них закрылись, во многие НГО приходят по второму разу — Белорусскую ассоциацию журналистов, например. Поэтому [в сегодняшних обысках] не вижу ничего выбивающегося из общих тенденций. Происходит уничтожение гражданского общества в ответ на санкции, как и обещано, — объясняет Шрайбман.





Аналитик не видит прямой связи между происходящим сегодня и вчерашним визитом Лукашенко к Путину:





— Репрессии были и до визита в Россию, будут и после. Лукашенко не нужно разрешение Путина, чтобы уничтожать гражданское общество. Он делает это сам, по собственной воле. Можно даже сказать в свое удовольствие, — считает эксперт.





При этом Артем Шрайбман уверен, что говорить об арестах пока рано, ведь после обысков в региональных редакциях практически всех отпустили в тот же день.





— Это будет продолжаться или пока они не уничтожат всех, кого хотят уничтожить, или пока им не будет приказа Лукашенко остановиться. Мест в тюрьмах хватает, поэтому, к сожалению, предстоит полное уничтожение всего, что система считает вражеским, — говорит аналитик. — Еще один вариант окончания репрессий — сопротивление гражданского общества. Но его пока в Беларуси представить сложно.





Напомним, накануне во время общения с Путиным Лукашенко заявил, что в Беларуси очень активно сейчас начали работу в отношении «различных НКО, НПО» и «так называемых западных СМИ, которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали».