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Саранчуков: в офисе Партии БНФ обыск проходит без представителей партии

«Мы пока ничего не знаем, кроме того, что офис вскрыли, запустили туда журналистку, выложили фото», — сообщил БелаПАН и.о. председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков.

Речь идет о сотруднице газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмиле Гладкой, в телеграм-канале которой появились фотографии из офисов организаций, в которых сегодня проходили обыски.

Саранчуков особо подчеркнул: поскольку представители Партии БНФ при обыске не присутствуют, в его результате «может быть, что угодно».
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