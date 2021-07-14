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До 12 лет: стало известно, в чем обвиняют эксперта Татьяну Кузину

Как сообщает Радыё Свабода, Татьяну Кузину обвиняют в заговоре с целью захвата власти и призывах к нанесению ущерба национальной безопасности.

Минский городской суд отклонил жалобу на меру пресечения в виде содержания под стражей для Татьяны Кузиной, эксперта и преподавателя ЕГУ.

Татьяну Кузину задержали в минском аэропорту 29 июня и поместили в СИЗО на Володарского, но до сих пор не было известно, в чем ее обвиняют.

По данным из информационной доски в Минском городском суде, на которой ббыли размещены сведения о рассматриваемых делах, Татьяну Кузину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Это первая часть 357-й статьи о заговоре или действиях с целью захвата государственной власти и 3-й части 361-й статьи (призывы к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности). Максимальное наказание при таких обвинениях - до 12 лет заключения.

Адвокат Татьяны Кузиной находится под подпиской о неразглашении.

Татьяна Кузина не жалуется на здоровье и чувствует себя нормально. На "Володарке" для нее принимают передачи, но писем от Татьяны еще не было, с ней только виделся защитник, сообщил муж Татьяны Кузиной.

Одно из последних исследований, над которым работала Татьяна Кузина – - "Концепция реформы государственного управления»
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