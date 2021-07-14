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Екатерина Борисевич стала лауреатом международной премии "За свободу прессы 2021"

Беларуская журналистка Екатерина Борисевич стала лауреатом международной премии "За свободу прессы 2021"

Екатерина Борисевич стала лауреатом международной премии "За свободу прессы 2021"
Беларуская журналистка Екатерина Борисевич, отсидевшая 6 месяцев за решеткой за статью о 0 промилле в крови убитого Романа Бондаренко, стала лауреатом международной премии "За свободу прессы 2021"

Как сообщается на сайте премии, присуждение Борисевич этой награды позволяет привлечь внимание к тяжелому положению журналистов в Беларуси.

Журналист Tut.by Екатерина Борисевич была осуждена на полгода за якобы разглашение медицинской тайны (дело Романа Бондаренко). Она была в заключении с 19 ноября 2020 года до 19 мая 2021 года.
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