



- В последнее время в оценках белорусско-российских отношений было много конспирологии. Мол, Москва то ли сама, то ли в связи с США, то ли с Китаем решает проблему трансфера власти в Беларуси, — пишет Валерий Карбалевич. Одним из рычагов для решения этой проблемы должно быть экономическое давление на Минск.





Однако встреча Лукашенко с Путиным в Санкт-Петербурге поставила под большое сомнение эти конспирологические версии. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Россия пообещала новые кредиты. Только почему-то в связи не с западными санкциями, а в связи с российским налоговым маневром. И цены на газ для Беларуси в следующем году не будут повышаться. Хотя цена на нефть на мировом рынке значительно выросла, а газовые цены обычно идут вслед за нефтяными.





То есть Россия готова помогать экономически. Это главный вывод из переговоров в Санкт-Петербурге. Хотя масштаб этой помощи пока неизвестен. Лукашенко продает России агрессивную антизападную позицию. А для Москвы это сегодня, возможно, самый ценный товар. Спрос и предложение сошлись?