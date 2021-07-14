+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минск передал Берлину материалы "о террористической деятельности гражданина ФРГ в Беларуси"

До претензий Ангеле Меркель, как обещал Александр Лукашенко, все-таки пока не дошло.

Телеканал ОНТ вчера вновь разоблачал "террористов".

По информации ОНТ, в апреле КГБ Беларуси приступило к операции по внедрению в радикальные телеграм-каналы. В частности, как заявили в эфире, центром по координации радикально настроенных лиц, стал ресурс "Отряды гражданской самообороны Беларуси. ОГСБ". 

Согласно данным телеканала, под ником "Дис" телеграм-каналом руководил Денис Хромов (Хофман), уроженец России, который проживал и учился в Украине, "склонял людей" к поддержке евромайдана, поддерживал близкие контакты с представителями "Правого сектора". Он проживает в Германии.

"Белорусская сторона незамедлительно подготовила материалы о незаконной, если не сказать террористической деятельности данного гражданина Германии и официально передала их по дипломатическим каналам немецким, американским и литовские коллегам в ходе очных встреч в МИД. Несмотря на убедительный фактологический материал, а также совершенно очевидные криминальные составляющие вменяемых деяний, до настоящего момента официальная реакция указанных стран отсутствует", - говорится в заявлении МИД Беларуси, озвученном в эфире телеканала ОНТ во вторник. 

В эфире телеканала также прозвучало, что о действиях гражданина Германии Хофмана было проинформировано дипломатическое представительство Германии в Беларуси. В частности, посол Федеративной республики Манфред Хутерер. 

Телеканал утверждает, что у оперативников была информация о подготовке Хромовым террористических актов. Среди них покушение на журналиста Григория Азаренка и подрыв узла связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. В эфире заявили, что оружие для этого теракта и тепловизор приехали с территории Украины и ждали исполнителей в приграничной зоне. Было заявлено, что один из участников подготовки теракта с помощью "Диса" через Гомель планировал попасть на Украину, но его задержали. 

Напомним, что ранее Александр Лукашенко уже озвучивал фамилию Хофмана как "западного кукловода" одного из телеграм-каналов. Однако обещал предъявить претензии и главе МИД Германии, и "даже больше". Реакции не последовало.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]