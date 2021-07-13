+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лента.ру: «Лукашенко катастрофически боится остаться изгоем. Но он считает, что сможет также безнаказанно давить на всех, как и Эрдоган»

Лукашенко преследует свои цели в попытках спровоцировать миграционный кризис в ЕС. Такое мнение высказал в комментарии «Ленте.ру» российский политолог, доцент НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрей Суздальцев.

 Эксперт объяснил попытки Лукашенко спровоцировать миграционный кризис в Европе.

Фото: Maxim Guchek / Reuters

Речь идет о возросшем потоке беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через белорусско-литовскую границу. По словам эксперта, белорусский президент намеренно стимулирует рост этого потока, потому что пытается добиться отмены санкций и вступить в диалог с руководством ЕС.

«Лукашенко долгие годы уверял, что он — спасение ЕС. Что он из последних сил удерживает мигрантов, наркотрафик, какие-то ядерные материалы. В этот раз он попросту решил продемонстрировать, что способен снять этот контроль», — пояснил Суздальцев.

Специалист также отметил схожесть тактики главы Беларуси и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе в 2020 году. Он напомнил, что тогда Анкара фактически аналогичным способом пыталась заставить ЕС не вмешиваться в сферу своих интересов. «Лукашенко катастрофически боится остаться изгоем. Но он считает, что сможет также безнаказанно давить на всех, как и Эрдоган», — добавил эксперт.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Беларуси. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

В сложившейся ситуации Вильнюс обвинил официальный Минск и лично Лукашенко. Предполагается, что власти Беларуси используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывают на этом.
lenta.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]