Frontex: Лукашенко прикрывает миграцию вакцинацией от коронавируса

Как заявил зампред Европейской комиссии Маргаритис Схинас, «путем переброски сотрудников "Фронтекс" решила начать молниеносную интервенцию».





«Литва - вторая страна после Греции, которая получит такую помощь. Мы не дадим использовать людей в качестве оружия", - подчеркнул он, передает Delfi.





ЕС намерен больше внимания уделить урегулированию кризиса, в связи с чем количество сотрудников агентства "Фронтекс" в Литве удвоится.





Директор "Фронтекс" Фабрицио Леджери сказал, что агентство предполагало, что Беларусь может использовать мигрантов как политическое оружие, поэтому следило за границей с осени 2020 года. По его словам, ситуация «в ближайшие дни может ухудшиться".



