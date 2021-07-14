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Frontex: Лукашенко прикрывает миграцию вакцинацией от коронавируса

В ближайшее время в Литву приедут около 60 сотрудников Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ.

Как заявил зампред Европейской комиссии Маргаритис Схинас, «путем переброски сотрудников "Фронтекс" решила начать молниеносную интервенцию».

«Литва - вторая страна после Греции, которая получит такую помощь. Мы не дадим использовать людей в качестве оружия", - подчеркнул он, передает Delfi.

ЕС намерен больше внимания уделить урегулированию кризиса, в связи с чем количество сотрудников агентства "Фронтекс" в Литве удвоится.

Директор "Фронтекс" Фабрицио Леджери сказал, что агентство предполагало, что Беларусь может использовать мигрантов как политическое оружие, поэтому следило за границей с осени 2020 года. По его словам, ситуация «в ближайшие дни может ухудшиться".

Леджери также сказал, что Лукашенко сознательно побуждает наплыв мигрантов – прикрываясь вакцинацией от коронавируса, приглашает людей приехать в Беларусь без визы, пишет afn.by
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